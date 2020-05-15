Москва, , 15:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что губернаторы несут личную ответственность за выплаты медикам. Об этом он сказал 15 мая на совещании по открытию медицинских центров Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин раскритиковал регионы за работу по выплатам медикам.

Он напомнил, что регионы должны были до 15 мая завершить выплаты за апрель медикам, работающим пациентами с коронавирусной инфекцией. Однако вместо этого чиновники развели «развели канитель бюрократическую».

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