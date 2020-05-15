Москва, , 15:45 — REGNUM В России стабилизировался прирост новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции.

Она отметила, что в каждом втором случае инфекция протекает бессимптомно. В Москве доля таких пациентов от общего число обнаруженных случаев составляет 60%, сказала Скворцова.

Глава агентства напомнила, что последние несколько дней общее число случаев заражения в России держится на уровне 10,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 мая в России выявили 263 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 10 598 за минувшие сутки.

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