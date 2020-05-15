Стокгольм, , 15:47 — REGNUM Во время очередной ежедневной пресс-конференции представителей Агентства общественного здравоохранения Швеции специалисты рассказали об эффективности соблюдения социального дистанцирования. Было также отмечено, что при соблюдении всех мер предосторожности выход на улицу является абсолютно безопасным. Об этом 15 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

В частности, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что он в свою очередь продолжает придерживаться обычного совета, согласно которому люди должны соблюдать необходимую дистанцию друг от друга. В то же время он подчеркнул, что выход на улицу вполне возможен даже во время пандемии.

«К сожалению, мы слышим, что многие люди остаются дома и полностью изолируют себя. Это необязательно. Вы защищаете себя даже на улице, если вы держитесь на расстоянии друг от друга… Мы знаем, что многие пожилые люди страдают от этой изоляции. Мы не готовы сказать, что можно обнимать своих внуков, но можно встретиться с ними на улице в детском саду при соблюдении необходимой дистанции», — заявил Андерс Тегнелл.