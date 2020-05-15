Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Многофункциональный военный медицинский центр в Ростове-на-Дону, построенный за 56 суток, — пример образцовой стройки. Это подчеркнул донской губернатор Василий Голубев в ходе совещания 15 мая, проведённом под руководством президента России Владимира Путина.

«В Ростове-на-Дону появился новый современный центр, который позволяет нам сегодня быть уверенными, что в случае осложнения ситуации [с коронавирусом], мы решим задачи, которые перед нами стоят. Центр показывает то, как необходимо строить. С одной стороны, это высокая организация, с другой стороны качество выполнения работ и, конечно, сроки. А при условии оборудования, которое поставлено, и специалистов, которые подготовлены, это на самом деле очень серьёзная поддержка для медиков Донского края», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось что новый медцентр, появившийся на территории военного госпиталя в Ростове-на-Дону, рассчитан на 160 коек. Лечебное учреждение оснащено в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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