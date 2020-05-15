Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порадовался при виде нового медицинского центра Минобороны, ускоренно возведенного в городе Пушкин для больных COVID-19. Об этом глава региона сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным и чиновниками Минобороны.

Беглов расскаазал, что 15 мая осмотрел новый инфекционный стационар.

«Я хочу сказать, что это действительно замечательный комплекс — оборудован самой современной техникой, врачи, медсестры, вот даже благоустройство сделали. Мы прошли, посмотрели: я только радуюсь, что за такой короткий срок удалось сделать такой хороший комплекс», — сказал Беглов.

Он сообщил, что уже договорился с министром обороны Сергеем Шойгу о том, что в случае сложной эпидемиологической ситуации министерство окажет Петербургу «самую существенную помощь».

Напомним, в новом многофункциональном медицинском центре Западного военного округа завершена установка медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ, УЗИ, томограф, рентгеновский аппарат и т.д.

Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

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