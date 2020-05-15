Вена, , 15:44 — REGNUM Кинотеатры на территории Австрии, закрытые из-за пандемии коронавируса, планируется открыть с 1 июля текущего года. Об этом 15 мая рассказал на пресс-конференции австрийский министр здравоохранения Рудольф Аншобер.

Как указал министр, с 29 мая в стране будут разрешены мероприятия с максимальным участием в них 100 человек, а с 1 июля — 250 человек.

При этом, по словам Аншобера, их можно будет проводить с рядом условий — использование защитной медицинской маски, расстояние между зрителями не менее 1 метра и нахождение на каждом из них специального уполномоченного по SARS-CoV-2.

«В этот же день — 1 июля — откроются и кинотеатры с таким же допустимым количеством зрителей», — отметил он и добавил, что с 1 августа будет возможно проведение мероприятий с количеством участников до 500 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Словакии за сутки выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией.