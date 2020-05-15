Курск, , 15:44 — REGNUM В медицинских учреждениях Курской области по поручению губернатора проверят аппараты искусственной вентиляции лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Десять аппаратов уже поступили в больницы региона. Они находятся в рабочем состоянии, но пациентов к ним пока не подключали. Специалисты изучат состояние медтехники до начала следующей недели. К поставке ожидаются ещё восемь аппаратов ИВЛ.

Также на заседании оперативного штаба 15 мая было принято решение уделить внимание организации дополнительной пожарной безопасности в медицинских учреждениях.

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