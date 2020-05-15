Ставрополь, , 15:51 — REGNUM Жительница Ставрополя стала фигуранткой уголовного дела после заказа из Казахстана препаратов для похудения. В составе таблеток нашли сибутрамин — сильнодействующее вещество, запрещенное к ввозу на территорию РФ, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе Минераловодской таможни.

Подозреваемая была задержана в почтовом отделении при получении посылки: в коробке нашли 336 капсул с препаратами для похудения. Экспертиза подтвердила наличие запрещенных веществ, которые можно ввозить в Россию лишь при наличии документов, подтверждающих их назначение врачом.

В отношении ставропольчанки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих и иных потенциально опасных веществ. Женщина призналась, что знала о возможной ответственности, однако, по ее словам, желание похудеть было сильнее страха уголовного преследования.