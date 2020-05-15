Москва, , 15:43 — REGNUM В сети оказалась база данных российских автовладельцев. Она опубликована на одном из форумов даркнета. Как сообщил в Telegram-канале основатель DeviceLock Ашот Оганесян, её предлагают купить в розницу за $2,8 тысячи, при этом оплатить предлагается биткойнами. Для эксклюзивного использования информации стоимость составит 1,5 биткойна (около $14 тыс.).

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«В базе, по словам продавца, находится 129 млн записей общим объёмом 24 Гб», — уточнил Оганесян.

Продавец также утверждает, что данные в базе относятся к декабрю 2019 года. В опубликованной версии представлены только общие обезличенные сведения — место регистрации автомобиля, марка, модель, даты регистрации. При этом продавцы утверждают, что полная версия содержит указания ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов, контактные данные автомобилистов.

Сотрудник каршеринговой компании подтвердил газете «Ведомости» подлинность части данных об автомобилях, которые содержатся в базе. В МВД не ответили на запрос издания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете хакеры предложили приобрести базу данных курьерской службы доставки «СДЭК». За сведения о более чем 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки, включая данные покупателей, их ИНН, а также информацию о доставке и местонахождении товаров, злоумышленники запросили 70 тысяч рублей.

В самом «СДЭК» заявили, что из компании каких-либо утечек клиентских данных не было выявлено, отметив, что личные данные собирает множество компаний, включая государственные агрегаторы, поэтому утечка могла произойти из данных ресурсов.

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