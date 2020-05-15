Воронеж, , 15:41 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался перед Владимиром Путиным об исполнении поручения по выплатам надбавок медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией. Глава региона принял участие в совещании президента с Минобороны РФ 15 мая.

По заявлению губернатора, на 15 все выплаты медикам произведены в полном объёме — выплачено 102 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, и ещё 15 млн рублей из регионального бюджета.

Губернатор пояснил, что принято решение выплачивать надбавки медикам дважды в месяц — вместе с авансом и зарплатой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее президент потребовал от губернаторов произвести полный расчёт с медиками по дополнительным выплатам до 15 мая.