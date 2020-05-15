Москва, , 15:41 — REGNUM Главным героем минувшей недели в telegram-каналах по-прежнему оставался коронавирус и все, что с ним связано (а связано с ним почти все). Второй темой ожидаемо стал юбилей Победы, прошедший в необычном формате самоизоляции. Впрочем, стало уже заметно, что постепенно тотальное доминирование коронавирусной повестки уходит в прошлое. В ленту возвращаются из забытья разные мелочи, отложенные в сторону на целых два месяца.

Центральный федеральный округ

9 мая в Москве прошел традиционный салют. Горожанам мешал его увидеть режим самоизоляции. Впрочем, многие решили полюбоваться салютом из машины, из-за чего в городе даже образовались пробки, пишут «Московские новости».

В Костромской области, как и во многих других регионах, зараженный коронавирусом мужчина не стал придерживаться карантина. Его пришлось насильно госпитализировать. Местные СМИ откликнулись на новость такими заголовками: «Коронавирусного непоседу из Костромы силой увезли в больницу». Канал «Родина снегурочки» пошутил, что слово «непоседа» по отношению к 35-летнему пьющему мужчине — это новое слово в костромской журналистике.

«Калужский мечтатель» рассказывает про коронавирусное преступление. Мужчина в медицинской маске ограбил микрофинансовую организацию. Путь мужчины проследили по видеозаписям и быстро задержали по месту жительства. «Украл всего три тысячи, а сидеть придется, как будто банк ограбил».

Дезинфекция улиц становится новым трендом. Повсюду обрабатывают скамейки, детские и спортивные площадки. А в Тамбове стали дезинфицировать даже урны, пишет канал «Продуман ТМБ».

Северо-Западный федеральный округ

«Записки декабриста» возмущаются слухами о том, что в Петербурге нельзя достать медицинские маски. «В аптеках маски есть. Маски есть в магазинах косметики. Их предлагают на кассах. Зачем тиражировать подобные провокации?» — удивляется автор канала.

Более того, 1703 пишет, что в Петербурге стали продавать особые «свадебные маски»: «Защитную маску невесты могут украсить кружевом, пайетками и кристаллами Swarovski. У женихов все намного скромнее: маски сдержанного черного цвета».

В Коми тем временем удивляются числу выздоровевших от коронавируса. «Усы Печорина» обратили внимание, что за сутки в республике избавились от коронавируса сразу 50 человек. Вероятно, это следствие запоздалой публикации результатов анализов.

Приволжский федеральный округ

В Казани отели, несмотря на разные запреты, открыто заманивают клиентов. В одной гостинице даже ввели спецтариф «Карантин», в том числе для проведения массовых мероприятий. «Неизвестно, сколько искушенных посетителей успело воспользоваться этим щедрым предложением», — пишет «Итиль». Ситуация уже заинтересовала проверяющие органы.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге военные неожиданно для всех… засекретили салют ко Дню Победы. «Да, такое бывает», — удивляется «Екатеринбург №1». Причиной стало опасение, что горожане нарушат режим самоизоляции и столпятся на какой-нибудь площади. Поэтому не сообщалось, где и во сколько будет салют, даже умалчивалось, по какому телеканалу его покажут.

Сибирский федеральный округ

В Республике Алтай между тем возникло любопытное противоречие. Здесь разрешили работу бань и саун. При этом для посещения общественных мест введен обязательный масочный режим. Homo altaiensis интересуется, нужно ли снимать маску в бане или всем придется париться в маске?

Над Читой, словно городу недостаточно коронавируса и кризиса, пронесся сильный ураган, валя деревья и срывая крыши. Уже 54 жителя обратились в органы по поводу ущерба, нанесенного их авто из-за урагана. В этой связи «Забайкальский рабочий» опубликовал заметку с замечательным заголовком: «Читинский автоэксперт рассказал, что делать, если на ваше авто упала крыша супермаркета».

«Бессмертный полк» в Сибири, как и в других местах, прошел в непривычных форматах: кто-то вывешивал портреты ветеранов на окна квартиры, кто-то выкладывал в соцсети. А горняки Кузбасса почтили память шахтеров — фронтовиков и тружеников тыла, разместив их портреты на 130-тонные «Белазы» и проехав круг почета по угольному разрезу «Барзасское товарищество». Об этом рассказал канал Coala.

«Иркутский блог» отвлекся от юбилея Победы и даже от коронавируса и рассказал курьезную историю. Оказалось, новые фонари в Иркутске сделаны не из чугуна, как кажется, а из монтажной пены, покрашенной «под чугун». Такая же ситуация прошлой осенью вскрылась в Екатеринбурге. Любопытно, что в центре Иркутска фонари из монтажной пены стоят возле элитного жилого комплекса.

Южный федеральный округ

«Живая Кубань» удивляется, что уже несколько дней число инфицированных коронавирусом в Краснодарском крае колеблется возле отметки в сто человек и никак ее не преодолеет. «На Кубани вирусу запретили заражать больше 99 человек в день», — иронизирует канал.

Северо-Кавказский федеральный округ

В День Победы с одного из минаретов в Махачкале неожиданно стала играть песня «Священная война». Ситуация выглядела странно, поскольку музыка в исламе запрещена. Вскоре оказалось, что музыку включили через громкоговорители МЧС. То, что они установлены на мечетях, просто никто не учел, пишет «Страновед».

Фейки, связанные с коронавирусом, никак не исчезают. В том же Дагестане, передают «Дагестанские известия», распространился слух, будто медицинские маски в аптеках специально заражены. Их на Кавказ якобы отправляют фурами, и многие в республике будто бы уже от них заразились. «Фейк», — пишет канал.

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке традиционный фестиваль мидий по понятным причинам решили провести в удаленном формате. Фестивальные блюда можно будет заказать навынос или с доставкой на дом. «Вот она, новая реальность», — пишет «Право руля!«

»Мачо с Авачи» рассказал, что банкиры на Камчатке решили подработать коллекторами. Один частный банк стал предлагать услугу по взысканию задолженностей с помощью «высококлассных специалистов». По мнению автора канала, предложение в нынешних условиях выглядит особенно цинично.

Читайте продолжение в следующую пятницу.