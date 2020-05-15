Москва, , 15:42 — REGNUM В распространении коронавируса в России появились положительные тенденции, которые дают основания для оптимизма. Об этом 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть положительные моменты: уменьшается число госпитализаций с коронавирусной инфекцией. Каждый второй случай асимптомный. Тяжесть случаев коронавирусной инфекции не нарастает», — сказала Скворцова.

Также она отметила, что в медицинских учреждениях ФМБА сокращается количество поступлений пациентов с COVID-19.

«У нас появляются свободные койки, свободные места в реанимациях и свободные аппараты искусственной вентиляции легких. Это показатель того, что процесс пошел вспять», — заявила Скворцова.

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