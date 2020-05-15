Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM Лечебные учреждения Ростовской области недостаточно укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких. На это в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина 15 мая указал донской губернатор Василий Голубев.

«Есть проблема — обеспеченность аппаратами ИВЛ. У нас их 590 — это 63% от норматива. Но в ближайшее время 345 аппаратов ИВЛ мы получим, хотя их задействованность невысокая. Мы готовимся к любому развитию ситуации», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в региональном пресс-центре заверили, что в Ростовской области подготовлено 643 аппарата ИВЛ, из которых более 200 единиц — в госпиталях для пациентов с коронавирусом.

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