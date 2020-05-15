Москва, , 15:32 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России становится стабильной. Об этом 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время ситуация по приросту новых случаев коронавирусной инфекции является относительно стабильной. В течение нескольких последних дней прирост инфицированных случаев составляет 10 тысяч, с некоторыми колебаниями», — сказала Скворцова.

Однако подобный период в России уже наблюдался, напомнила Скворцова, а впоследствии начался резкий рост новых выявленных случаев. Причиной случившегося глава ФМБА назвала нарушение гражданами режима самоизоляции.

«Если бы осталось количество людей активных таким же, как месяц назад, мы сейчас могли бы быть уже в точке регрессии эпидемии. Но ситуация меняется в зависимости от того, сколько людей находится на самоизоляции. Мы видели колебания через пять дней после Пасхи, через пять дней после майских праздников. Трудно сказать, сколько мы будем на этом стабильном уровне. Это зависит от многих факторов», — отметила Скворцова.

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