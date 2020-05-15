Москва, , 15:29 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России, «видимо, стабилизируется». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Ситуация, видимо, стабилизируется в стране. Но вместе с тем сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя», — сказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявлено 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 носителя коронавируса. Зафиксировано 2418 летальных исходов. Выздоровели — 58 226. Всего проведено более 6,4 млн тестов.

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