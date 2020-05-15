15 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Мусоросжигальщики и присоединившийся к ним Чубайс намерены не только отравить деятельностью МСЗ все вокруг, но и заставить расплатиться за это все общество — не только здоровьем, но и неимоверно возросшей платой за получаемое таким способом электричество

Игорь Свирин, , 17:09 — REGNUM После того как в конце 2019 года, шулерски жонглируя понятиями, мусоросжигание заменили на энергетическую утилизацию отходов, было лишь делом времени, когда объявят о строительстве очередных МСЗ. И пусть никого не обманывают лукавые обещания о том, что будут выбирать полезные фракции, а «энергетически утилизировать» — не подлежащие вторичной переработке отходы, чай не в «Европах» живем — Русь-матушка: тут и не такие «чудеса» случаются. Тем более что список невыполненных обещаний не просто велик, он известен каждому жителю нашей страны.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Ростех намерен построить еще не менее 25 тепловых электрических станций (ТЭС), попросту говоря мусоросжигательных заводов (МСЗ), производящих электроэнергию. Оборудование для них будет поставлять Росатом, а частично профинансирует программу Госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Возведут МСЗ в крупнейших туристических центрах страны и городских агломерациях с населением не меньше 500 тыс. человек. Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, из которых порядка 200 млрд рублей намерен предоставить ВЭБ.РФ. Оператором программы выступит «дочка» Ростеха компания «РТ-Инвест».

Проект реализуется в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла: раздельный сбор, сортировка, переработка вторичных материальных ресурсов, извлечение энергии из отходов. Строительство заводов планируется завершить в 2022 году, их суммарная выработка составит 2320 млн кВт*ч «зеленой» электроэнергии в год. Предприятия строятся по технологии Hitachi Zosen INOVA, якобы мирового лидера в отрасли переработки отходов в энергию.

Эдинбургский центр переработки и утилизации энергии В Миллерхилл. Построен по технологии Hitachi Zosen INOVA Geograph.org.uk

Общественности также обещают, что проект будет реализовываться на принципах замкнутого цикла, то есть сначала граждане раздельно все соберут, потом это отсортируют, переработают вторсырье, а остальное сожгут для получения энергии. Звучит как музыка, неужто вскоре как в европах заживем. Вряд ли, поскольку неясно, что же останется для получения энергии. Более того, уже построенные мусороперабатывающие комплексы, будь то московский в калужских Михалях, или того же «РТ-Инвест» под Сергиевым-Посадом, да и прочие другие, показывают нам примеры того, что настоящая глубокая переработка осталась на бумаге. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что в погоне за «зеленым тарифом», что жечь найдут.

Вот и все планы, которые высокие договаривающиеся стороны посчитали нужным донести до общественности. Столь лаконичная подача информации нисколько не удивляет. Но вот вопросы появляются. Например, почему столь опасные предприятия непременно нужно строить в туристических — а это значит: заповедники, дома отдыха, курорты и прочее подобное — местах, что на просторах нашей необъятной Родины других мест не нашлось? Конечно, нашлось бы.

Следовательно, мы имеем дело с одним из двух: либо с минимизацией издержек и максимизацией прибылей. Либо, о чем думать совсем не хочется, с вещами пострашнее. Опять же вспомним с гордостью открытый «РТ-Инвест» мусороперерабатывающий комплекс близ Сергиева-Посада. Его разместили настолько удачно в самой высокой точке района, на болотистой местности, рядом с речкой, впадающей в реку Дубну, в свою очередь являющуюся притоком первого порядка реки Волга. Ряд экспертов утверждают, что через несколько лет фильтрат с полигона потечет в колодцы местных жителей и в Волгу. Таких заключений делать не будем, но и вероятность такого сценария полностью сбрасывать со счетов нельзя.

Мусорный полигон Дарья Антонова © ИА REGNUM

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О вреде выбросов МСЗ подробно и не раз рассказали эксперты совета REGNUM-РАЕН, и тут ни добавить, ни прибавить. Разве что напомнить, что каждый такой «заводик» после сжигания мусора образует от общей массы отходов 30% золы и шлака 1-го класса опасности. Правда, раз умудрились мусоросжигание из последнего в списке способа утилизации отходов сделать приоритетным, уж как-нибудь разберутся и с отходами. Самым очевидным представляется поменять им класс опасности. А сменив его, их же можно хоть складировать на площадках около МСЗ, хоть везти на обычные полигоны.

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С экологическими угрозами все понятно, но лишь ими проблема не ограничивается, ведь ради чего-то это все затеяли. Тут нам на помощь придет упомянутый выше глава Роснано Анатолий Чубайс, который не далее как 13 мая 2020 года в программе «Диалог с Анатолием Чубайсом вокруг исследования о климате» — сбились со счету, в который уж раз — рассказывает о том, что нет у России иного пути, как встать на дорогу декарбонизации. По Чубайсу, углеродоемкую экономику страны нужно заменять именно таким, со всех сторон избыточным способом получения электроэнергии. Сей господин в присущей нашим ультралибералам манере объясняет просто: «он, то есть Чубайс, другого пути не видит». А то, что за это придется заплатить немалую цену и промышленности, и гражданам — так кого и когда из птенцов гнезда Гайдара это интересовало (Видео небольшое и интересное, любой желающий найдет его на «YouTube» — прим. ИА REGNUM).

Как же эти господа намерены навязать рынку свою мало того, что избыточную электроэнергию, так еще и непомерно дорогую? Помимо вышеупомянутого радетеля «невидимой руки рынка», изданию Коммерсант достаточно откровенно на этот вопрос ответил глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Признаться, ничего нового он не сказал, лишь подтвердил занятые годы назад позиции. В компании, а следовательно и в Ростехе, намерены «половину вложенных средств получить через повышенные платежи за мощность для потребителей оптового рынка электроэнергии по договорам на поставку мощности (ДМП)», то есть в итоге с нас с вами, читатели. А еще часть получить с государства, которое вложило значительные средства в реформирование отрасли переработки.

Андрей Шипелов Цитата из видео «Интервью 360. Андрей Шипелов — YouTube»

«Вот вы незнамо в какой раз разоблачили коварные планы Ростеха и иже с ними, а делать-то что?» — заворчит критически настроенный читатель. А делать есть чего, правда, это самое «чего» не сулит несметных барышей топ-менеджменту госкорпораций, зато полностью отвечают интересам государства и народа. Принося немалые поступления в бюджет, технологически превосходя и опережая тупиковые мусорные ТЭС от Ростеха, а главное, не только безвредно для окружающей среды утилизируя мусор, но и за минимальные вложения ликвидируя накопленный ущерб. Более того, отечественными учеными и инженерами разработаны технологии, которые уже сегодня позволяют реализовать 100%-ю переработку промышленных и бытовых отходов, но только в единой системе на уровне субъектов РФ, в технологических цепочках и при полной добавленной стоимости.

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