Киев, , 15:28 — REGNUM В 2020 году из-за пандемии коронавируса объём денежных средств, которые мигранты пересылают из Польши на Украину, сократятся примерно на 30%, заявил главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски, сообщил 15 мая аналитический центр CASE Украина.

Потери Украины составят примерно $4 млрд, считает он.

Эксперт рассказал, что за время карантина из Польши уехали примерно 12% украинских гастарбайтеров. Если уровень безработицы в стране превысит 10%, им будет сложно найти работу.

Козловски отметил, что большинство украинских мигрантов работают в промышленности, строительстве и транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный банк Украины ожидает общее падение объёма переводов трудовых мигрантов на $2,5 млрд до $10 млрд.

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