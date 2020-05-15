Женева, Швейцария, , 15:23 — REGNUM Общее число выявленных на территории Африканского континента носителей нового коронавируса в настоящее время превысило 75 тысяч человек. Об этом 15 мая сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, общее количество инфицированных новым коронавирусом в Африке на данный момент составляет 75 498 случаев.

При этом также указывается, что 2 561 человек скончалось от COVID-19, а число вылечившихся от нового заболевания составляет более 27 тысяч.

Также отмечается, что больше всего случаев заражения коронавиурсом зафиксировано в ЮАР — 12 379, Египте — 10 829 и Марокко — 6 553.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ограничения на передвижение внутри страны намерены снять с 3 июня власти Италии.