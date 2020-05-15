Бишкек, , 15:21 — REGNUM В столицу Киргизии сегодня, 15 мая, из Стамбула прилетели 330 киргизстанцев, застрявших в Турции из-за отмены авиарейсов по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

Отмечается, что специальный чартерный рейс авиакомпании «Turkish Airlines» для возвращения на родину граждан Киргизии удалось организовать благодаря договоренностям внешнеполитических ведомств двух стран.

Также вернули на родину 59 граждан Киргизии, застрявших в Германии. Из них 48 киргизстанцев работали на круизном лайнере «Sea Chefs».

Для их вывоза был организован чартерный рейс германской авиакомпании «Condor Airlines» по маршруту «Франкфурт-на-Майне — Бишкек».

В настоящее время все возвращенные из Турции и Германии граждане помещены на карантин по коронавирусу в медицинские учреждения Киргизии.