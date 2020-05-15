Ставрополь, , 15:44 — REGNUM Нуждающимся жителям Ставрополья в рамках благотворительной акции, организованной для поддержки населения в период пандемии, раздадут продуктовые наборы от местных производителей молочной отрасли. Их получат около 5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 15 мая в управлении по информполитике правительства региона.

Продуктовые корзины предназначены для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, одиноких матерей, состоящих на учете в органах социальной защиты, а также малообеспеченных пожилых граждан. В наборы войдут молоко, сметана, кефир, творог, сыр и сливочное масло. Продукцию будут привозить на дом социальные работники.

Акция уже стартовала в Пятигорске, охватить помощью также планируется нуждающихся жителей города Невинномысска и Кочубеевского района. Профинансирует благотворительную инициативу учрежденный при правительстве края фонд социальной поддержки населения. В общей сложности планируется затратить до 5 млн рублей из пожертвований граждан и предприятий.

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