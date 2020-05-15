Москва, , 15:19 — REGNUM Случаи мошенничества с выплатой единовременных пособий на детей произошли из-за того, что система выдачи этих денег не была чётко отработана, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 15 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если мы говорим с точки зрения государства, если механизм не отработан, то его надо запускать очень внимательно. Конечно, легко сказать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Как можно было бы сто процентов исключить подобные вещи? Мы прекрасно знаем, у кого многодетные семьи, у кого есть дети. Всё это известно. Перечисляйте деньги регионам, и эти соцслужбы просто перечислят эти деньги на банковские карты этим семьям. А пока не будет отработана чёткая система, нечего и ерундой заниматься», — сказал депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кибермошенники решили воспользоваться ситуацией и заработать на выплате единовременных пособий на детей в размере 10 тыс. рублей.