Казань, , 15:17 — REGNUM 16 мая в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем в субботу без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 4−6 градусов выше нуля, днем — 13−15 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В целом по республике также будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15−16 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 до 8 градусов выше нуля, днем — от +12 до +17 градусов.

В воскресенье, 17 мая, днем в республике также местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от +2 до +7 градусов тепла, днем — 15−20 градусов тепла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области спасатели предупреждают об «оранжевом» уровне погодной опасности. По прогнозам синоптиков, ночью 15 мая, ночью и утром 16−17 мая местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов.

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