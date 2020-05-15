Курск, 15 мая 2020, 15:14 — REGNUM В Курской области почти в два раза увеличат число тестирований на коронавирусную инфекцию. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил замгубернатора Андрей Белостоцкий на заседании оперштаба 15 мая.
С начала июня жителей региона начнут тестировать на наличие антител к коронавирусу. Тест-системы начнут получать из Москвы после 20 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Курской области не будут обсуждать снятие ограничений раньше 19 мая
Читайте развитие сюжета: В Курской области проверят все аппараты ИВЛ