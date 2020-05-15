Курск, , 15:14 — REGNUM В Курской области почти в два раза увеличат число тестирований на коронавирусную инфекцию. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил замгубернатора Андрей Белостоцкий на заседании оперштаба 15 мая.

С начала июня жителей региона начнут тестировать на наличие антител к коронавирусу. Тест-системы начнут получать из Москвы после 20 мая.

«В настоящее время в регионе имеются три лаборатории, которые проводят исследования биологических материалов на COVID-19. Общая мощность — 874 исследования в сутки. Мы перевезли два аппарата в наши лаборатории. До следующего вторника увеличим количество исследований до 1400−1600 в сутки», — сообщил Белостоцкий.

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