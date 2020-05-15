Махачкала, , 15:18 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев признал нехватку в регионе медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом. При этом он отметил, что в республику уже поступили несколько партий лекарств.

Напомним, ранее Дагестан, где выявлено уже почти 3,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, посетила группа специалистов Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора. По итогам выездной работы в Минздраве заверили, что в ближайшее время республика получит необходимые лекарства для лечения пациентов с COVID-19 и потребность региона будет удовлетворена.

«Лекарств у нас не хватает по целому ряду, — сказал Васильев в эфире телеканала «Россия-24». — Люди совершенно справедливо поднимает эту тему, и мы сейчас переходим от постановки задач к получению. У нас уже была первая партия из 400 препаратов, потом 1,5 тыс., сейчас еще 2 тыс. в движении».

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо недостаточного обеспечения лекарствами, группа специалистов, посетившая Дагестан, выявила и другие недостатки в работе системы здравоохранения в период пандемии. В частности, нехватку средств индивидуальной защиты в медучреждениях, дефицит кадров в амбулаторном звене, недостаточное количество тестирований населения на COVID-19, проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью.