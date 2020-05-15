Самара, , 15:13 — REGNUM У погибшей собаки выявили антиген вируса бешенства в Самарской области. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба областного Управление Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, новый очаг бешенства зафиксировали в Кинель-Черкасском районе. Специалисты выявили антиген этого вируса при обследовании мозга погибшего животного.

Сейчас специалисты ликвидируют очаг и проводят карантинные мероприятия для недопущения распространения заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 12 мая в регионе очаг бешенства был зафиксирован в с. Екатериновка Красноярского района.

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