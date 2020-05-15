Москва, , 15:05 — REGNUM В ближайшее время появится чат-бот для москвичей, которые пользуются столичным метрополитеном и с помощью которого можно будет воспользоваться рядом функций. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

«В юбилейный год Московского метро мы запустим чат-бот, который станет одним из самых технологичных помощников для пассажиров среди всех чат-ботов транспортных компаний мира — он будет доступен на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении «Метро Москвы», мессенджерах и аккаунте мосметро в соцсетях. Тестирование начнётся уже летом!», — говорится в сообщении.

С помощью чат-бота можно будет получить ответы на самые разнообразные вопросы, найти утерянные вещи, заказать сопровождение сотрудников ЦОМП и даже обменяться шутками. Отмечается, что название для чат-бота будут выдвигать сами москвичи, а лучшие варианты будут вынесены на голосование на портале «Активный гражданин».