Москва, , 15:07 — REGNUM Представители власти сейчас могут называть любые варианты снятия ограничений в будущем. Проблема в том, что «банкует» сейчас коронавирус. И именно он будет определять, когда и в каком объеме будут сниматься ограничения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова Собянина о снятии действия ограничений в Москве.

«Ранее уже обещали снять ограничения в середине апреля, потом — в начале мая, потом с 12 мая и т. д. Российские граждане, и без того не привыкшие слишком доверять властям, окончательно перестали верить в очередные планы по отмене карантинных мер.

Люди понимают, что, то ли коронавирус оказался сильнее, чем думали эксперты, то ли планы строятся без детальной проработки, а исходя из желаемого.

Текущая ситуация с коронавирусом не позволяет надеяться на скорую отмену большинства ограничений. Заболеваемость в стране стабильно держится в районе 10 тысяч новых инфицированных ежедневно. А в Москве накануне был зафиксирован очередной рекорд погибших от коронавируса.

При этом сроки выхода на «плато», то есть когда количество заразившихся будет равно количеству выздоравливающих, сейчас даже примерно подсчитать невозможно.

А ранее выхода на «плато» большинство ограничительных мер снимать нельзя — последует новая вспышка заболевания, причем, возможно, уже совершенно неконтролируемая.

Так что планы планами, а пока еще такие вопросы решать все же будет не мэр Москвы, а коронавирус», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 15 мая заявил, что о действующие ограничения продлятся точно неделю-другую.

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