Волгоград, , 15:15 — REGNUM Полиция начала проверку в отношении депутата Волгоградской городской думы Андрея Гимбатова. 9 мая он принял участие в различных общегородских мероприятиях, надев военную форму старого образца и орден Красной Звезды.

Депутат принял участие в возложении цветов к памятникам, ехал в колонне автопробега, поздравлял ветеранов. Видеоотчёт он сам выложил на своей странице в социальной сети. В полиции обратили внимание на то, что у депутата на груди был орден Красной Звезды. Правоохранительные органы выяснят, на каком основании Андрей Гимбатов владеет государственной наградой. Решение будет принято по результатам проверки. В случае незаконного ношения депутату грозит штраф и изъятие ордена, сообщает «V1.ru».

Андрей Гимбатов — член партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Волгоградской городской Думы.