Амстердам, , 15:10 — REGNUM Прокуратура Нидерландов не располагает данными о достоверности появившихся в СМИ сведений о том, что один из подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 Леонид Харченко арестован в Донецке. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк, сообщает 15 мая РИА Новости.

Об аресте украинского гражданина Харченко ранее сообщала телерадиокомпания ВВС. По данным её источника, Харченко арестовали в ДНР 11 марта в связи с незаконным обыском в 2014 году и незаконным оборотом оружия. Арест украинцу 8 мая продлили на два месяца.

«Государственной прокуратуре известно о публикации BBC. Но я не могу сказать, правда ли это», — сказала ван де Мосдейк.

Как сообщало ИА REGNUM, расследованием авиакатастрофы MH17 занимается Совместная следственная группа (ССГ). В качестве подозреваемых фигурируют четверо: российские граждане Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Читайте также: BBC назвало имя предполагаемого фигуранта по делу рейса МН17