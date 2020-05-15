Рим, , 15:02 — REGNUM Ограничения на передвижение внутри страны намерены снять с 3 июня власти Италии. Об этом 15 мая говорится в предварительном тексте правительственного декрета, попавшем в распоряжение итальянских журналистов.

Как передает РИА Новости, согласно данного документа, с 18 мая разрешат любые поездки в рамках регионе проживания, а с 3 июня — поездки по всей итальянской территории за исключением районов, в которых из-за роста числа новых зараженных коронавирусом установят карантин.

Отметим, в настоящее время на территории Италии выявлено более 223 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, при свыше 115 тысячах вылечившихся от нового заболевания и 31 368 умерших.