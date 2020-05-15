Москва, , 14:58 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин, у которого ранее был выявлен коронавирус, в скором времени выйдет на работу. Об этом в ходе выступления на форуме «Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества» в рамках Недель российского бизнеса заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Очень активен, как обычно, поэтому, я думаю, что скоро мы его уже все увидим на работе», — сказал Оверчук.

По его словам, в ходе последнего совещания правительства РФ Мишустин выглядел «очень бодро», а стороны «полтора часа обсуждали вопросы национального плана по выходу из этой ситуации».