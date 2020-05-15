Ташкент, , 14:52 — REGNUM Жители Сырдарьинской области, пострадавшие в результате наводнения, смогут переселиться в новые и отремонтированные дома к 1 сентября. Об этом 15 мая заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с местными жителями.

«Участки под разрушенными домами останутся в распоряжении их хозяев», — добавил глава государства. Кроме того, пострадавшим жильцам передадут подарки в виде бытовой и электронной техники и материальной помощи в размере 40 млн сумов ($3954).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Шавкат Мирзиёев посетил районы Сырдарьинской области, пострадавшие в результате наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.

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