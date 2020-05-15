Курск, , 14:50 — REGNUM В Курской области пока не будут снимать введённые из-за пандемии коронавируса ограничения. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 15 мая заявил губернатор Роман Старовойт.

По словам Старовойта, сейчас снятие основных ограничений нецелесообразно, а на действующих предприятиях и организациях необходим тщательный контроль за соблюдением санэпидрежима.

«Любое снятие ограничений возможно при соответствии критериям Роспотребнадзора. Поэтому основные ограничения мы вынуждены сохранять на сегодняшний момент. 19 мая — дата, когда введут дополнительные койки для размещения больных с коронавирусной инфекцией. Также к этому времени закончится восьмидневный период наблюдения после майских праздников, который покажет, насколько куряне следовали масочному режиму и самоизоляции. Большинство жителей соблюдают ограничения. За это хочу поблагодарить. Наша задача — контролировать выполнение всех рекомендаций медиков и специалистов», — сказал губернатор.

Также Старовойт отметил, что осенью есть вероятность второй волны распространения коронавируса, поэтому в регионе будет сохраняться запас коек, оборудования и медикаментов на случай повторного введения режима повышенной готовности.

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