Курск, 15 мая 2020, 14:50 — REGNUM В Курской области пока не будут снимать введённые из-за пандемии коронавируса ограничения. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 15 мая заявил губернатор Роман Старовойт.
По словам Старовойта, сейчас снятие основных ограничений нецелесообразно, а на действующих предприятиях и организациях необходим тщательный контроль за соблюдением санэпидрежима.
Также Старовойт отметил, что осенью есть вероятность второй волны распространения коронавируса, поэтому в регионе будет сохраняться запас коек, оборудования и медикаментов на случай повторного введения режима повышенной готовности.
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