Владикавказ, , 14:48 — REGNUM В Северной Осетии зафиксирован значительный рост численности безработных в период пандемии коронавируса. За два месяца их стало больше более чем в два раза, сообщила руководитель комитета занятости населения республики Альбина Плаева.

По ее словам, в день в центры занятости обращаются до 130 человек, потерявших работу, в то время как до 1 марта их число не превышало 30 человек. Общее число граждан, обратившихся за эти месяцы за помощью в трудоустройстве, составило 5518 человек. Признаны безработными 4950 из них, пишет ТАСС.

По словам Плаевой, численность тех, кто будет получать максимальный размер пособий по безработице в размере 12 130 рублей, составляет 945 человек. Это те, кто потерял работу в период с 1 марта по 7 мая. Еще 3333 безработных получат материальную помощь в размере 1500 рублей.