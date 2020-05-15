Москва, , 14:58 — REGNUM Инициатива о законодательном закреплении возможности сокращения зарплат — вынужденная мера, которая позволит сохранить работу предприятий, пострадавших от режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Мера вынужденная. Понятно, что мера никому не нравится, не внушает энтузиазма ни бизнесу, ни работникам. Но в условиях, когда часть бизнеса потеряла оборот, то есть оборот упал на 90% и более, другой выбор отсутствует», — сказал Хестанов.

По его словам, данная инициатива позволит выбрать меньшее из двух зол: сокращение зарплат и банкротство предприятия. Без неё многие сотрудники попросту останутся без работы.

«Из двух зол приходится выбирать меньшее. Если выбирать между банкротством предприятия и снижением зарплат, меньшее зло для большинства сотрудников — уменьшение зарплаты. Это более выгодный выбор, чем переход в статус безработного», — отметил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее выступил с инициативой внести поправки в законодательство, которые бы позволяли предпринимателям сокращать размер зарплаты сотрудников. Данная мера, по его словам, позволит бизнесменам избежать банкротства, а сотрудникам — потери работы.

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