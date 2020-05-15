Казань, , 14:45 — REGNUM В школах Казани началась выдача третьей партии продуктовых наборов для льготной категории учащихся. Наборы приготовлены для 24 тыс. 481 ребенка, сообщил 15 мая на штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Учащиеся с первого по восьмой класс получат наборы за 11 учебных дней (12−23 мая). В наборы входят котлеты (10 штук), горох, пшено, батончик, молочный напиток, печенье, молоко, сыр. Учащимся с девятого по одиннадцатый классы будут выданы наборы за 17 учебных дней (12−30 мая) с котлетами (20 штук), горохом, пшеном, соком, батончиком, молочным напитком, печеньем, молоком, сыром, чаем.

Как отмечается, первые две партии продуктовых наборов были выданы в апреле, решение принято властями города на период дистанционного обучения.

Родители смогут получить наборы после приглашения из школы, где организована выдача по графику, чтобы не допустить массового скопления людей. Напомним, бесплатные продуктовые наборы предоставляютсяшкольникам льготной категории: детям из малообеспеченных (многодетных, неполных) семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике; детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

Кроме того, в рамках акции «Помощь рядом» из более чем 14 тыс. казанских семей продуктовые наборы весом 12 кг получили 13 тыс. семей. Оставшиеся семьи получат наборы в ближайшее время. Продуктовые наборы доставляются непосредственно в квартиры казанцев. Решение выделить нуждающимся жителям продуктовые наборы принял глава региона Рустам Минниханов. Стоимость одной коробки составляет порядка 1200 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая, в канун международного дня семей, подписан указ о награждении медалями «Материнская слава» троих многодетных матерей.

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