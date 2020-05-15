Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Индекс самоизоляции Петербурга днем 15 мая упал ниже двух баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса».

Петербургскую самоизоляцию на этот момент оценивают в 1,7 балла. Это означает, что «на улице очень много людей».

Стоит заметить, что лучше Петербурга результат только у Москвы, где введен режим пропусков, — 2,2 балла, и у Нижнего Новгорода, где пользуются системой QR-кодов — 1,8 балла. Все остальные крупные города России днем 15 мая также находятся в красной зоне по изоляции, некоторые показывают результат всего в 1,1 балл.

Добавим, за последние сутки Петербург показал рекордный прирост числа новых носителей коронавируса — 541 человек.

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