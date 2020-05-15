Москва, , 14:40 — REGNUM Россия является ведущей мировой державой и обращение за помощью к ней со стороны граждан других стран происходит постоянно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя просьбу иностранцев к России помочь им покинуть США.

«Важно отметить, что страны бывшего СССР тесно сотрудничают, в той же Украине и Белоруссии у российских граждан живут родственники.

Вполне логично и понятно почему Россия оказывает помощь обратившимся. Сострадание к людям и нивелирование гуманитарных катастроф — это не пустой звук для Москвы.

Отмечу, что во время мартовских бомбежек Югославии в 1999 году граждане Молдавии и Украины активно просили помощи у российского посольства в Белграде.

История повторяется. И по возможности нужно всегда протягивать руку помощи людям, тем более, в СНГ — они не чужие для нас», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители нескольких стран бывшего СССР попросили помощи у посольства России в США в связи с невозможностью покинуть эту страну из-за введённых там ограничений.

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