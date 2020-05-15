Москва, , 14:38 — REGNUM Медицинские работники, работающие со случаями заражения коронавирусом, должны были получить дополнительные выплаты в установленные сроки. Об этом 15 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны.

«Послушайте меня, послушайте внимательно, мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты», — сказал Путин, обращаясь к главам регионов.

Глава государства выразил надежду, что все выплаты окончательно будут перечислены медикам. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники скорой медицинской помощи Анжеро-Судженска в Кемеровской области заявили, что готовы начать голодовку из-за отсутствия дополнительных выплат. Сотрудники записали видеообращение на имя президента Владимира Путина и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

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