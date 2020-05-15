Уфа, , 14:42 — REGNUM Мужчину подозревают в даче взятки сотруднику ФСБ в Башкирии. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в Уфе 44-летний подозреваемый предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 400 тысяч рублей за то, что последний поспособствует в получении разрешения на въезд лицу, которому ранее запретили въезд в Россию на долгий период времени.

Сотрудник ФСБ известил об этом свое руководство. Подозреваемый был задержан, когда передавал первую часть взятки. Он находится под стражей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки в крупном размере.

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