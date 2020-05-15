Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Свыше 27 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки на территории США. Об этом 15 мая сообщает университет Джонса Хопкинса.

При этом уточняется, что 13 и 14 мая число новых выявленных зараженных коронавирусом в стране было более 21 тысяч, а 15 мая их было выявлено 27 368 человек.

Кроем этого, указывается, что за последние 24 часа в США от COVID-2019 скончалось 1 779 человек, при том, что днем ранее их было 1 763.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных носителей нового коронавируса в Румынии выросло за сутки на 190 и теперь составляет 16437 человек.