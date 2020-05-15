Тюмень, , 14:28 — REGNUM В Тюменской области объявлен карантин по бешенству в селе Ильинка Казанского района до 28 июня. Соответствующее распоряжение главы региона Александра Моора опубликовано на портале правовой информации.

В селе заболевание бешенством подтверждено у коровы с личного подсобного хозяйства.

Напомним, только в апреле в регионе карантин по бешенству был введён в селе Липиха Упоровского района, в деревне Ельцово и поселке Песчаное Казанского района, и в селе Созоново Тюменского района. На подкарантинных территориях запрещён отлов и вывоз животных.

Бешенство — это вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг. Для человека болезнь смертельна. Передаётся чаще всего путём укусов бешенным животным.

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