Москва, , 14:27 — REGNUM Насколько можно судить из ежедневного мониторинга социальных сетей, московская аудитория обсуждает коронавирусную тематику активнее всех остальных жителей России, заявил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя слова Собянина о снятии действия ограничений в Москве.

«Тема ограничений на перемещения граждан является одной из самых болезненных, поскольку имеет не только бытовое, но также экономическое и политическое измерения.

В частности, критики власти и любители теорий заговора регулярно заявляют, что коронавирус — всего лишь повод взять население под контроль, а любые запреты на деятельность бизнеса в связи с пандемией порождают резко-негативную реакцию.

Так что заявление Собянина можно считать весьма своевременным. Пока нет данных о том, как на него отреагируют москвичи, но прежние схожие инфоповоды порождали отнюдь не однозначную реакцию.

В частности, после объявления президента об отмене режима нерабочих дней критики заявляли, что текущая эпидемическая ситуация хуже, чем в момент его введения, а значит, режим отменять нельзя, или не следовало его вводить», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин допускает, что ограничительные меры, введённые в столице из-за эпидемии коронавируса, могут быть ослаблены к концу мая.

Читайте также: Собянин не исключил ослабления ограничений в Москве через «неделю-другую»