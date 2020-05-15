Салехард, , 14:25 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 115 тестов на SARS-CoV-2. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Оперативный штаб ЯНАО

Традиционно, большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса.

За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 1 548 случаев заражения новым коронавирусом. Из них 220 выздоровели, трое скончались.

В бессимптомной форме инфекция протекает у 1 117 человек. В стационарах лечение проходят 327 пациентов с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 12 пациентов находятся в тяжёлом, двое — в крайне тяжёлом состоянии, восемь пациентов — на поддержке аппаратов ИВЛ.