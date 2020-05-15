Уфа, , 14:27 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве местного жителя в Башкирии. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 мая текущего года на берегу реки Ари в Татышлинском районе нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. В рамках расследования этого дела следователи задержали парня 18-ти лет, также проживающего в этом районе.

По версии следствия, 11 апреля мужчина 49-ти лет гостил у своей приятельницы. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора. 18-летний юноша — племянник женщины встал на ее защиту. Следователи считают, что подозреваемый избил обидчика. На следующий день пострадавший умер от полученных травм.

Расследование уголовного дела продолжается.

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