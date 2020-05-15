Черкесск, , 14:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии победителями программы «Земский учитель» стали 30 педагогов. В конкурсе, объявленном министерством образования региона участвовали претенденты не только из Карачаево-Черкесии, но и из других регионов России. Претендентов на победу было в 4,5 раза больше, чем вакансий, сообщили в минобре КЧР.

Так, среди победителей четверо жителей Ставрополья и по одному представителю Ингушетии, Ростовской и Иркутской областей и Краснодарского края. Им предстоит познакомиться с будущим местом своей работы до 15 июня. После чего, в случае, если их устроят предложенные условия, с учителями будет заключен трудовой договор на пять лет.

Положенная компенсация в размере 1 млн рублей земским учителям будет выплачена до 1 декабря 2020 года.