Москва, , 14:20 — REGNUM После совещания, которое прошло 11 мая с участием президента РФ гражданское общество настроилось на рабочий лад, несмотря на сохранение ограничений и даже введение нового, масочно-перчаточного режима в ряде регионов, включая Москву и Московскую область. Об этом 15 мая на своей странице в социальной сети Facebook написал политолог Алексей Мухин.

«Длительные каникулы постепенно завершаются, люди вышли на работу, сохраняя социальные условия для защиты своего здоровья. Не все, прямо скажем. Но главное, что снижается (и это очень ощущается) эффект тревожности, который всегда сопровождает массовые ограничения, — уверен Мухин. — Психологическое расслабление — основной результат выступления президента на совещании. Теперь вопросы появились к региональным главам, которые должны представить чёткий план поэтапного выхода из сложного экономического состояния, в котором находится общество из-за вынужденного простоя».

Как пояснил политолог, можно сказать, что президент на данном этапе выполняет свою часть социального контракта.

«Выполнят ли его чиновники среднего звена и население страны, в свою очередь посмотрим», — подытожил Мухин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние три дня число покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3%.