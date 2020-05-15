Сеул, , 14:24 — REGNUM В Южной Корее онлайн-петицию с просьбой перенести дату начала занятий в общеобразовательных учреждениях подписали более 200 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны.

В министерстве отметили, что не смотря на сокращение числа новых случаев заражение коронавирусом в стране, возобновлять занятия в образовательных учреждениях пока рано.

В связи с эпидемиологической ситуацией и данной петицией правительство страны приняло решение перенести начало занятий для учащихся третьих классов старших школ с 13 на 20 мая, для учащихся вторых классов старших школ, третьих классов средних школ, первых-вторых классов начальных школ и воспитанников детских садов — на 27 мая, для учащихся первых классов старших школ, вторых классов средних школ и третьих-четвертых классов начальных школ — на 3 июня, для учащихся первых классов средних школ и пятых-шестых классов начальных школ — на 8 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 27 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 018, из них 9821 человек уже выздоровели.

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