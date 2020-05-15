Москва, , 14:19 — REGNUM Новость о покупке Москвой крупнейшего производителя масок в России вполне тянет на сенсацию, способную породить многочисленные и неоднозначные отклики в обществе, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н Василий Коновалов, комментируя покупку крупнейшего производителя масок.

«Московские власти рискуют подвергнуться подозрениям в том, что они наживаются на эпидемии, что введение масочного режима было продиктовано не соображениями здравоохранения, а желанием пополнить бюджет за счет населения.

Прозвучат и подозрения о коррупционном характере сделки, поскольку один из топ-менеджеров предприятия теперь стал заместителем мэра.

Но, фактически, именно то, что предприятие было куплено в марте, когда ношение масок ещё не было обязательным, снижает вероятность того, что тут присутствует личный финансовый интерес чиновников.

Поскольку выгодоприобретателем в данном случае выступает столичный бюджет, а не частные лица, а при связях в мэрии владельцы могли заработать значительно больше, сохранив контроль над предприятием.

Вероятно, данная информация была раскрыта именно сейчас для того, чтобы развеять возможные кривотолки.

Впрочем, поскольку неизвестно, как долго город будет сохранять контроль над данным предприятием и, кому и по какой цене оно будет продано в дальнейшем, почву для подозрений и обвинений данная сделка даст ещё не раз», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы в марте 2020 года приобрели ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России.

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