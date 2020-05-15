Салехард, , 14:12 — REGNUM В общежитии Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде до 26 мая объявлен карантин. Здесь у троих студентов четвёртого курса выявлено заражение коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Как пояснила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, студенты в возрасте от 19 лет до 21 года контактировали с заболевшим COVID-19.

«Двое студентов госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Один не проживает в общежитии, он изолирован по месту жительства, проходит лечение амбулаторно. Выявлен и обследован круг контактов», — сообщила Татьяна Бучкова.

Для предотвращения распространения инфекции, по постановлению управления Роспотребнадзора ЯНАО 70 студентов и 13 сотрудников общежития переведены на режим полной изоляции.